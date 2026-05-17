Yer: Taksim! Esnafı sindireceklerini sandılar: Sopalarla gelip tekme tokat dayak yediler

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 11:11

Taksim Meydanı’nda bir dönerciye gelen 2 kişi, iddiaya göre çalışanlara küfür ederek yemek istedi. Çevredekilerin uzaklaştırdığı şüpheliler, bir süre sonra meydanda bulunan çalışma alanından aldıkları kazmayla geri dönüp esnafa saldırdı. Esnafın da karşılık vermesi üzerine meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, kavgaya karışan taraflar gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olayda, 2 kişi dönerci çalışanlarının yanına gelerek bağırıp küfür ederek yemek istedi. Çalışanların 2 kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı. Bir süre sonra geri dönen 2 kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı.

MEYDANDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Kazmayla saldırıya uğrayan esnaf da şüphelilere karşılık verdi. Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşananlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki kazmayla esnafa doğru koştuğu, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı anlar görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar de yer alıyor. 

