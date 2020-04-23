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AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

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Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Çelikler ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Taksimdeki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

Siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle törene katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettikleri görüldü.

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