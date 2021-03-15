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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 20:18 | Son Güncelleme:

Taksim'deki çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu

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Taksim'de çekildiği belirtilerek paylaşılan 'çarşaf' tartışması sosyal medyada gündem oldu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızlar bir süre tartıştı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaflı gençler arasındaki tartışma sosyal medyada paylaşıldı.

Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızlar bir süre tartıştı.

Genç kızların "özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine kadının, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz" dediği duyuluyor. Bir süre kızlarla tartışan kadın daha sonra uzaklaşıyor.

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