×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'deki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Taksim#Cadılar Bayramı
Taksimdeki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:38

Taksim'de gece kulübündeki 'Cadılar Bayramı' partisinde bir çift, dans ederken 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Yankesicilik anları güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 27 Ekim Pazar günü saat 03.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gece kulübünde düzenlenen 'Cadılar Bayramı' partisinde 6 kişinin cep telefonu çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

Taksimdeki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular

DANS EDERKEN TELEFONLARI ÇALDI

Çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği sırada mağdurların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin İremnur Ç. (21) ve Salih U. (23) olduğunu belirlerdi.

Haberin Devamı

Taksimdeki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri ardından şüpheli İremnur Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli kadın gözaltına alınırken, evde herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Salih U.'nun evine baskın yapan polis, evde yapılan aramalara 4 adet cep telefonu, 5 farklı kişiye ait kimlik ve banka kartı, 10 gram uyuşturucu madde ve 1 adet kurşun ele geçirildi. Salih U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Taksimdeki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular

YANKESİCİ ÇİFT TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan İremnur Ç.'nin suç kaydı bulunmazken, Salih U.'nun 'yankesicilik' suçundan 1, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 3, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 2, 'taksirle yaralama' suçundan 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklandı. 

Taksimdeki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular

Taksimdeki cadılar bayramına katılan gençlere şok: Sabıkalı çiftin hedefi oldular


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Taksim#Cadılar Bayramı

BAKMADAN GEÇME!