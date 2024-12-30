Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının faili olan Ahlam Albashir'in kaçak yollardan Türkiye'ye girişine yardım eden kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ahlam Elbashir'in ve geçmiş dönemlerde PKK/KCK-TM (Türkiye Meclisi) yapılanmasında sözde siyasi ve ve ideolojik eğitim alan örgüt mensupları içerisinden seçilerek Türkiye'de eylem yapmaya gönderilen kişilerin Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan şüphelilerin aynı zamanda barınma ihtiyacını da karşıladıklarını belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan polis, tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

9 GÖZALTI

Ayrıca İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık’ta Beyoğlu’nda F.K. isimli bir kişiyi PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK (Kurdistan Yurtsever Gençler Birliği) adına kaçırarak silahla tehdit eden ve geçmiş dönemlerde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına iş birliği faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik de operasyon düzenlendi.

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İstanbul merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, airsoft tabanca ve şüphelilere ait dijital materyallere ele geçirildi. 2 farklı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.