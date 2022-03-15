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Taksim'deki 14 Mart etkinliğinde arbede... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Taksim#14 Mart Tıp Bayramı
Taksimdeki 14 Mart etkinliğinde arbede... İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 14 Mart etkinliği sırasında yaşanan arbedeyle ilgili açıklama yaptı.

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Yazılı açıklamada, "14.03.2022 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'na gelen Türk Tabipler Birliği'ne mensup 20 kişilik bir grup tarafından basın açıklaması yapılmak istenilmiştir. Alanda bulunan görevlilerimizce kendilerine, her yıl 14 Mart'ta olduğu gibi Atatürk Anıtı'na çelenk koyabilecekleri, ancak meydanın, 'basın açıklamaları yapılacak yerler arasında olmadığı' ifade edilmiştir" denildi.

"Grup üyelerinin, basın açıklaması yapmadan çelenk koymayacaklarını söyleyerek, Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, grubun yürüyüşü engellenmiştir" denilen açıklamada, "Görevlilerimize yönelik fiziki taşkınlıkta bulunulmuş, bu sırada yere düşen bir hekim, görevlimizin yardımıyla yerden kaldırılmıştır. İddia edildiği gibi gruba, görevlilerimizce herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Kendilerine tekrar tekrar, Anıta çelenk koyarak İstiklal Marşı okuyabilecekleri bildirilmiş, ancak bunu kabul etmeyen grup üyeleri, çelengi bariyerlere bırakarak alandan ayrılmışlardır" ifadeleri yer aldı.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Taksim#14 Mart Tıp Bayramı

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