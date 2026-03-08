×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'de yemekten çıkan böcek müşterinin dudağını ısırdı

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#Böcekli Yemek#Hastane Raporu
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 11:10

Taksim’de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi yemek yemeye başladı. Lokmayı ağzına götürdüğü sırada yemeğinden içinden çıkan böcek adamın dudağından yaralanmasına neden oldu. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 4 Mart Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giderek yemeğe oturdu. Siparişler geldikten sonra yemek yemeye başlayan adam dudağında bir acı hissetti. Adam yemeği kontrol ettiğinde içerisinde böcek olduğunu gördü.

BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI

Bunun üzerine böceğin fotoğrafını çeken adam, önce hastaneye giderek sağlık raporu aldı; ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.İfadesi alınan iş yeri sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Gözden Kaçmasınİran, teslim olmamakta kararlı: Devrim Muhafızlarından yoğun savaş açıklaması Tahran, intikam sözü verdiİran, teslim olmamakta kararlı: Devrim Muhafızları'ndan 'yoğun savaş' açıklaması! Tahran, intikam sözü verdiHaberi görüntüle

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM

Diğer yandan iş yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İş yeri hakkında ise hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı.

Gözden KaçmasınABDden İrana kara operasyonu hazırlığı: Trump sinyali verdi Özel Kuvvetler sahaya inecek iddiasıABD'den İran'a kara operasyonu hazırlığı: Trump sinyali verdi! 'Özel Kuvvetler sahaya inecek' iddiasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#Böcekli Yemek#Hastane Raporu

BAKMADAN GEÇME!