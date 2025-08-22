Taksim'de yemek yedikten sonra 2 kardeş hayatını kaybetti, baba hastanede

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyazıt Hamam Sokak'taki otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tatil için Hollanda'dan gelen Rashid Mohammed Ajoeb, oğulları Mohammed Jamil Yusuf ve Mohammed Yazdani ile dün Taksim'de gezip yemek yedi. Daha sonra otele dönen aile uyudu. Sabah saatlerinde odadan sesler geldiğini duyan otel görevlileri içeri girdiklerinde iki çocuğu yerde hareketsiz, babayı ise fenalaşmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Fenalaşan baba ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine, çocuklarıyla birlikte Taksim'de yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve bir süre sonra rahatsızlandıklarını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Babanın sesini duyarak otel odasını giren otel çalışanı Mehmet Kırdağ, "Bu arkadaşlar babasıyla birlikte konaklama yapıyorlardı. Biz sabah saatlerinde otele geldiğimizde, normalde saat 12.00'da çıkış olduğu için müşterilerin kapısı çalıp 'kalıyor musunuz, kalmıyor musunuz?' diye soruyoruz. O kata indiğimizde, babanın sesi geliyordu. Çocuklarını çağırıyordu. Kapıyı çalıp içeri girdiğimde biri yatakta biri yerde iki oğlu da ölmüşlerdi.

Müdahale gerekir diye önce nabızlarını kontrol ettim. Nabızları atmıyordu. Babası bitkindi, su verdik. Sağlık ekipleri geldiğinde iki genç vefat etmişti. Babası şoktaydı, sağlık ekipleri müdahale etti. Polis olay yeri inceleme ve savcı gelerek inceleme yaptı. Babasının dediğine göre iki oğlu gezmeye gittikleri Taksim'de yemek yemiş, kendisi yememiş. Otele döndükten sonra bir daha hiç çıkmamışlar. Resepsiyondan su alıp yukarıya çıkmışlar. İkisi de aynı saatte vefat etmişler, odaya girdiğimde bedenleri soğuktu" dedi.