Taksim'de yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

Taksimde yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 11:55

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir kişi yerde uyuyan A.Y.‘nin yanına yaklaşarak cebinde bulunan cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şüpheli M.A.T. tutuklandı.

Olay, 13 Eylül Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı caddedeki bir binanın önünde uyuyan A.Y.’nin yanına bir kişi yaklaştı. A.Y.'nin uyumasını fırsat bilen şüpheli adamın üstünü yoklamaya başladı.

Taksimde yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı

Uyuyan A.Y.'nin cebindeki telefonu fark eden şüpheli A.Y.'nin cep telefonunu çalıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksimde yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Sabaha karşı uyanan A.Y. ise üstünde cep telefonunun olmadığını fark edince çalındığını düşünerek emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Güven Timleri B Bölge Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.A.T. olduğu tespit edildi.

Taksimde yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda M.A.T., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A.T. 'Yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Taksimde yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı

 

BAKMADAN GEÇME!