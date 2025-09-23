Taksim'de yaşandı: Yerde uyuyan adamı gözüne kestirdi, üstünden alıp kaçtı

Haberin Devamı

Olay, 13 Eylül Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı caddedeki bir binanın önünde uyuyan A.Y.’nin yanına bir kişi yaklaştı. A.Y.'nin uyumasını fırsat bilen şüpheli adamın üstünü yoklamaya başladı.

Uyuyan A.Y.'nin cebindeki telefonu fark eden şüpheli A.Y.'nin cep telefonunu çalıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Sabaha karşı uyanan A.Y. ise üstünde cep telefonunun olmadığını fark edince çalındığını düşünerek emniyete gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Güven Timleri B Bölge Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.A.T. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda M.A.T., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A.T. 'Yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)