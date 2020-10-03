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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Taksim'de turistlere maske ve sosyal mesafe denetimi

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Taksim'de turistlere maske ve sosyal mesafe denetimi
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Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Taksim Meydanı'nda turistlere drone'li maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile destek verdi. Maskesiz gezenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırken Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne gelen kalabalık turist grubu sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak uyarıldı. Turist rehberi çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterirken, polis gurubun sosyal mesafeye kuralına uymaları gerektiğini vurguladı. Denetimlerin süreceği belirtildi.  

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