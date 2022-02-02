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Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

#Taksim#Trans Birey#Şiddet
Taksimde trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Taksim'de boksör olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Taksim Meydanı'nda 29 Ocak Cumartesi saat 02.00 sıralarında 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre biri boksör, biri de trans birey olan iki kişi arasındaki tartışma bir anda büyüdü.

Taksimde trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Karşılıklı küfürlerin edildiği tartışmada boksör olduğu iddia edilen kişi, trans bireyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler, araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı.

Taksimde trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

Yaşanan tartışma ve trans bireyin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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