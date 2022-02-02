Taksim'de trans bireyin darbedildiği anlar kamerada

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Taksim Meydanı'nda 29 Ocak Cumartesi saat 02.00 sıralarında 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddialara göre biri boksör, biri de trans birey olan iki kişi arasındaki tartışma bir anda büyüdü.

Karşılıklı küfürlerin edildiği tartışmada boksör olduğu iddia edilen kişi, trans bireyi tekme tokat dövdü. Çevredekiler, araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı.

Yaşanan tartışma ve trans bireyin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.