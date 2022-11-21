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Taksim'de terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur anıldı

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#İSTANBUL#Terör#Taksim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 11:50

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar için okulunda tören düzenlendi. Sırasına çiçek bırakan arkadaşları yağmur için ağladı.

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Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne gitmişti. Terör saldırısında anne ve kızı hayatını kaybetti.

Okulların ara tatilinin bitmesiyle Yağmur Uçar'ın öğrenim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Törene öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Bağcılar İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz katıldı. Okul bahçesindeki törende konuşmaların ardından, Yağmur Uçar'ın 10-A sınıfındaki sırası çiçekle süslendi. İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yağmur'un sırasının önüne oturarak sınıf arkadaşları ile dua etti.

Sınıf arkadaşları Yağmur Uçar'ın fotoğrafını yakalarına taktı. Törende arkadaşları Yağmur için ağladı. Yağmur Uçar'ın sınıfın olduğu katta, Uçar'ın fotoğraflarının olduğu pano yapıldı. Okuldaki salonun konferans salonuna Yağmur'un ismi verildi. Yağmur'un okul arkadaşları Yağmur'un anısına sınıflarında pano hazırladı.

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