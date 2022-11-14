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Taksim'de terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı

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#İSTANBUL#Taksim#İstiklal Caddesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 16:40

İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve Elif Mukaddes Topkara çifti düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Beyoğlu'nda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara (40) ve Elif Mukaddes Topkara (37) çiftinin cenazeleri Ayazağa Mahallesi 131.Sokak'ta taziyelerin kabul edildiği evin önünden, Ayazağa Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatını kaybeden çiftin akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Taksimde terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı

Çiftin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutların önünde gözyaşı dökerken, Elif Topkara'nın babası kızının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze, ikindi namazımı müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.
Taksimde terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı

Öte yanda, beş yıllık evli çiftin Yağız (1) ve Eliz (3) isminde de iki çocuğu bulunuyordu. Gezmek ve alışveriş yapmak üzere gittikleri İstiklal Caddesi'nde saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

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#İSTANBUL#Taksim#İstiklal Caddesi

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