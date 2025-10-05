Taksim'de tekmeli yumruklu kavgalar kamerada

Haberin Devamı

İlk olay, 14 Eylül’de gece saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen bir kişi, yürüyen iki kadına laf attı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında iki kadın adama saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İkinci olay ise, 30 Eylül’de akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri belinden kemerini çıkardı. Daha sonra da cadde ortasında tartıştığı kişiye kemerle vurdu; ardından da tekme attı. Caddedeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. (DHA)