Taksim'de tekmeli yumruklu kavgalar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Taksim#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 10:39

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi’nde gece saatlerinde yürüyen 2 kadın iddiaya göre kendilerine laf atan adama saldırdı. Caddedeki başka bir olayda ise bir kişi, tartıştığı kişiye belinden çıkardığı kemerle vurup tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlk olay, 14 Eylül’de gece saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen bir kişi, yürüyen iki kadına laf attı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında iki kadın adama saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksimde tekmeli yumruklu kavgalar kamerada
İkinci olay ise, 30 Eylül’de akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri belinden kemerini çıkardı. Daha sonra da cadde ortasında tartıştığı kişiye kemerle vurdu; ardından da tekme attı. Caddedeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. (DHA)

#İstiklal Caddesi#Taksim#İstanbul

