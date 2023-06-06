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Taksim’de 'tehlikeli' oyun cinayetle bitti

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#Taksim#Beyoğlu#Otopark
Taksim’de tehlikeli oyun cinayetle bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:20

İstanbul Taksim’de bir otoparktaki kulübede ruhsatlı silahıyla şaka maksatlı oynayan adam, yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu. Başından vurulan kişi hastanede hayatını kaybederken, diğeri ise yaralı kurtuldu. Yaşanan panik anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin gözaltına aldığı katil zanlısı tutuklandı.

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Olay, dün saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. İddiaya göre otopark işleten Mevlüt D. (34) gece saatlerinde kulübede arkadaşları Bahattin Aktaş (49) ve Mehmet D. (45) ile sohbet etmeye başladı. Arkadaşları Mevlüt D.’ye ruhsatlı tabancası hakkında soru sormaya başladı. O esnada tabancasını çıkartan Mevlüt D. şaka maksatlı oynamaya başladı.

SİLAHIYLA OYNARKEN ARKADAŞLARINI VURDU

O esnada silah yanlışlıkla ateş alınca çıkan kurşun Aktaş’ın kulağından başına girdi. Çıkan kurşun ise onun yanındaki Mehmet D.’yi koltuk altından yaraladı. Olayın ardından panik yaşayan Mevlüt D. dışarıya çıkarken, yaralılar ise otomobille Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyatta alınan ağır yaralı Bahattin Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden Mevlüt D.’yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Şahsın olaydan sonra panikle aracına binerek yaklaşık 200 metre ileriye gittiğini öğrenen polis, araçta arama yaptı. Yapılan aramada ise bir adet daha ruhsatsız silah daha ele geçirildi.

ARKADAŞ KATİLİ ADAM TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Mevlüt D., şaka maksatlı silahıyla oynadığı esnada bir anda patlayarak yanlışlıkla arkadaşlarını vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mevlüt D. çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Taksim#Beyoğlu#Otopark

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