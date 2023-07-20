×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'de süs köpeği metronun yürüyen merdivenine sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#Yürüyen Merdiven#Metro
Taksimde süs köpeği metronun yürüyen merdivenine sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 09:24

Taksim’de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene arka ayakları sıkışan süs köpeği çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarıldı. Yaralı köpek veterinere götürüldü.

Haberin Devamı

Taksim’de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu.

Taksimde süs köpeği metronun yürüyen merdivenine sıkıştı

Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü. Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canı senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.

Haberin Devamı

Taksimde süs köpeği metronun yürüyen merdivenine sıkıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#Yürüyen Merdiven#Metro