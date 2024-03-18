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Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayınca ortalığı birbirine kattı

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#Taksim#İstanbul#Beyoğlu
Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayınca ortalığı birbirine kattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 11:37

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim’de bir kişi, iddiaya göre sevgilisini başkasının yanında yakalayınca ortalık karıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi.

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Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi’nde önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, bir kişi erkek arkadaşını başka birisiyle gördü. Bunun üzerine sinir krizi geçirirken, bir anda sevgilisinin yanındaki kişiye, “Gel buraya gel. Beni bırakır mısınız?” diyerek tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

 

Kavganın büyüdüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar, olay müdahale etmeye çalıştı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya karışan 4 kişi güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayınca ortalığı birbirine kattı

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#Taksim#İstanbul#Beyoğlu

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