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Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Tasma taktığı gelincikle gezdi

#Beyoğlu#Taksim#İstanbul
Taksimde şaşkına çeviren anlar Tasma taktığı gelincikle gezdi

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. Tasmayla dolaştırılan sevimli gelincik ilgi odağı oldu. İspanyol turist bir aylıkken aldığı gelinciği, arkadaşının köpeğinin emzirerek beslediğini söyledi.

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İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı. Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü. Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

İSPANYA'DA BIRAKAMAYINCA ONU DA GETİRDİ

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi.

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Taksimde tasma taktığı gelincikle gezdiTaksim'de tasma taktığı gelincikle gezdiHaberin Tüm Görselleri

Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü. Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.

Taksimde şaşkına çeviren anlar Tasma taktığı gelincikle gezdi
EVDEKİ KÖPEK EMZİREREK ANNELİK YAPTI

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Serkan İvedi "Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı" diye konuştu.

Taksimde şaşkına çeviren anlar Tasma taktığı gelincikle gezdi

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#Beyoğlu#Taksim#İstanbul

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