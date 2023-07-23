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Taksim’de şaşırtan görüntü! Asfaltta yumurta pişirdi

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#Taksim#İstanbul#Sıcak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 17:35

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul Taksim Meydan'da ise bir vatandaş sıcak asfalt üzerinde yumurta pişirdi. Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı şaşkınlığını belirtirken, '45 dereceye yakın sıcaklık var. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar.' ifadelerini kullandı.

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Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava İstanbul genelinde de etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının nemle beraber 38 dereceyi bulduğu megakent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.

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Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzandı.

Taksim’de şaşırtan görüntü Asfaltta yumurta pişirdi

28 yaşındaki Ramazan Deniz ise sıcak havalara dikkat çekmek amacıyla Taksim Meydanı’nda asfaltın üzerine yumurta kırdı. Pişen yumurtayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Asfalttaki yumurtayı gören nostaljik tramvay vatmanı Hüseyin Çoraklı, "45 dereceye yakın sıcaklık var. Pişmemesi imkansız.

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Taksim’de şaşırtan görüntü Asfaltta yumurta pişirdi

Gözümle gördüm çok şaşırdım. Zaten küresel ısınmadan da uzmanlarımız bahsetmişti. Hatırladığım kadarıyla 12.00 ve 16.00 arası vatandaşları sokağa çıkmama konusunda da uyardılar. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var" dedi.

Asfalt zemine yumurta pişiren Ramazan Deniz, pişirdiği yumurtayı arkadaşlarıyla beraber yedi.

Taksim’de şaşırtan görüntü Asfaltta yumurta pişirdi

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#Taksim#İstanbul#Sıcak