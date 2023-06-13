Taksim'de Rus turisti bıçaklayan saldırgan Bayrampaşa'da yakalandı

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Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesinde 11 Haziran saat 08.35 sıralarında, Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk, sokakta kavga ettiği kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralanan Vyacheslav Nechıporchuk kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Rus turistin 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda Rus turistin yolda yürüdüğü sırada Cihan K. adlı kişiyle sataşma sonrası tartıştığı, aralarında kavga çıktığı ve bıçaklanma olayının meydana geldiği tespit edildi. Bir güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde Cihan K. ile Rus turistin birkaç dakika kavga ettikleri, bu sırada bıçaklanma olayının gerçekleştiği görüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce kavga sırasında Cihan K.'ya olayda kullandığı bıçağı verdiği tespit edilen Umut A.(29) gözaltına alındı. Daha önceden 17 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda aranan Cihan K. ise dün Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Cihan K. adliyeye sevk edildi.