MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı
GeriGündem Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı

Beyoğlu'nda korsan otoparkçı, denetim yapan sivil polislerden para isteyince suçüstü yakalandı. Değnekçinin polislerden otopark parası istemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Gümüşsuyu Caddesi üzerinde değnekçilik yapan S.S denetim yapan sivil polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim yaparken korsan otoparkçılık yapan bir kişi yanlarına yanaşarak otopark parası istedi.

Polislerden 20 lira isteyen değnekçi cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, değnekçi polislerden otopark ücreti olarak 20 lira istiyor.

Taksimde polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı

Değnekçilik yaptığı tespit edilen S. S. gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı öğrenildi.


Taksimde polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı

: İlginizi Çekebilir


 

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi