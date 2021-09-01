Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi suçüstü yakalandı

Taksim Gümüşsuyu Caddesi üzerinde değnekçilik yapan S.S denetim yapan sivil polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri gece saatlerinde Gümüşsuyu Caddesi üzerinde denetim yaparken korsan otoparkçılık yapan bir kişi yanlarına yanaşarak otopark parası istedi.

Polislerden 20 lira isteyen değnekçi cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, değnekçi polislerden otopark ücreti olarak 20 lira istiyor.

Değnekçilik yaptığı tespit edilen S. S. gözaltına alınarak Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

S.S'ye 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılacağı öğrenildi.









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