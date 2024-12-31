Taksim’de polis köpekleri ve atlı polislerle denetim... İstanbul Valisi Davut Gül'den denetim yapan polis ekiplerine ziyaret

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Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı polis ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Meydan çevresinde polis köpekleri ve atlı polisler ile görev yapan ekipler, Taksim Meydanı'na girişte kurulan kontrol noktasında da üst araması yapıyor.

Yeni yıla Taksim'de girmek için bölgeye gelenler de denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendisini güvende hissettiğini söyleyen Berat Aslan, “Taksim’e geldik. Bayağı tedbirli arama var. Kendimizi güvende hissediyoruz. Her tarafta polisler var, devletimiz var. On numara yani” ifadelerini kullandı.

Taksim esnafı Ercan Yıldız, “Geçen sene biraz daha zayıftı. Bu sene daha da üstüne katarak gelmişler. Biz burada esnafız zaten. Şu an gayet memnunuz yani. Malum bayağı kalabalık bir ortam olduğu için güvenlik olması gerekiyor. Şu anda gayet memnunuz. Güzel” dedi.

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Yurt dışından gelen Gülten Kara, “Çok polis var. Ne tarafa baksak polis, seviniyorum. Onları da çok seviyoruz. Güvendeyim. Hani biraz düşünüyordum İstanbul’a gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ama gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum, çok güvendeyiz, çok güzel” sözleriyle ifade etti.

Kara Güler, “Çok güvende hissediyoruz her tarafımızda polis, adım attığımız yerde polis var. Çok güzel, çok beğendim burayı. İlk defa geliyorum ama çok beğendim, çok güvendeyim. Her tarafımızda polis, adım attığımız yerde polis var” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülenirken kutlamalar için gelenler yeni yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. Yeni yıla İstiklal Caddesi'nde giren Mustafa Açık, “2025'te fiyatların daha normal olduğu geçim sıkıntısı olmadığı, dünyadaki savaşların olmadığı bir yıl olmasını istiyorum. İnsanlar barış içinde yaşasın, sevgi içinde, savaşlar dursun, silahlanma dursun, insanlar birbirine yardım etsin, herkes birbirini sevsin, hepimiz bu dünyadan gelip geçiciyiz" dedi.

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'BARIŞ İÇİNDE BİR YIL OLSUN'

Noel baba kostümü giyen Ömer Kızgın, “2025'te inşallah yeni bir başlangıç olacak. Herkese mutlu, huzurlu ömürler diliyorum. Barış içinde bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. Üniversite arkadaşlarıyla yılbaşını kutlamak için İstiklal Caddesine gelen Gülsüm Dilay, “2024 benim için çok güzel geçti. 2025'ten beklentilerim mutluluk, para ve huzur daha doğrusu" dedi.

'2025'TEN BEKLENTİM PARA VE SAĞLIK'

Eslem Alp ise, “2024 benim için çok güzel geçti, yeni arkadaşlarımla tanıştım, yanımdakilerle. 2025'ten beklentilerim de yine aynı arkadaşlarımla çok güzel, sağlıklı ve huzurlu anılar biriktirebilmek" ifadelerini kullandı. Reyan Taşdemir ise “2025'ten beklentim para ve sağlık ama daha çok para" diye konuştu.

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İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret esnasında basın açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün İstanbul'umuzda vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'un adeta her karışında görevini yapıyorlar. Yaklaşık 60 binin üzerinde güvenlik kuvvetimiz İstanbul'da görev yapıyor. Asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları yine aynı şekilde belli alanlarda arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için o güvenliği sağlayabilmesi için 1 hafta önceden başlayan planlı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da köprüdeyiz arkadaşlarımızın görev yapan mesai arkadaşlarımızı ziyarete geldik, ,inşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır ve hemşerilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri güzel bir yıl olarak başlamış olacağız” dedi.

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Vali Gül konuşmasının devamında, “Ben burada polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kaymakam arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Biraz önce 112'ye gittik orada da bazı arkadaşlarımız takip etti sağlık alanında itfaiye olarak afat olarak yine düzensiz göç idaremizin mobil araçları 7/24 çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bugün itibariyle biliyorsunuz okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an saat 20.00, bu saat itibarıyla trafikte bir olumsuzluk yansımadı. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde de trafik yoğunluğu başta olmak üzere bir sorun yaşamayız. Ön gördüğümüz gibi bu süreci sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün İstanbulluların, bütün hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Allah 2025'te kazasız belasız arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip etsin. Milletimize, devletimizi ağız tadıyla yaşayabilecekleri bir yıl nasip etsin. Sizlere de akşamın bu saatinde görevini yapan basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyor, iyi seneler diliyorum” ifadelerini kullandı. Vali Gül, denetim esnasında köprüden geçen vatandaşların yeni yılını kutlayarak ikramda bulundu.