Taksim’de polis drone’la turistleri uyardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde turistlere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de drone ile anons yaparak destek verdi. Maskelerini koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri tarafından tek tek uyarılırdı. Yanında maske olmayanlara polis maske verdi. Denetimlerin süreceği belirtildi.