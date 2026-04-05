Taksim'de ortalığı karıştıran kavga! Yeğenini teyzesi kurtardı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 09:49

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de güvenlik görevlisi Necdet Y. ile Mahmut G. (37) arasında tartışma çıktı. Tarafların olay yerinden ayrılmasının ardından bu kez Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. ile güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Sokakta devam eden tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM’ye gelen Mahmut G. ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Ardından bir süre sonra olay yerine gelen Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. ile Necdet Y. arasında kavga çıktı. Mahmut G.‘nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

#Taksim#İstanbul#Beyoğlu

