Taksim’de müşteriye satırlı saldırı; kendini valizle savundu

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Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pasajın önünde bijuteri çalışanıyla müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bijuteri çalışanı satırla müşteriye saldırdı.

SATIRLI SALDIRIYA VALİZLE KARŞI KOYDU

Müşteri saldırı sırasında valizle kendisini savundu. Bijuteri çalışanının satırla saldırdığı ve müşterinin valizle kendisini koruduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.

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Saldırıya uğrayan müşterinin başvurusu bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Ekipler, saldırganın pasajdaki bijuteride çalışan Salih K. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Salih K., ifadesinde müşterinin 2 yüzük satın aldığını, ardından yüzükleri iade etmeye geldiği için sinirlendiğini söyledi.

Emniyete 3 geliş kaydı bulunan şüpheli hakkında 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.