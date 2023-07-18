Taksim’de meydan dayağı! O anlar kemarada

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Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaklaşık üç hafta yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı. Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç şansa saldıran kişiye adeta meydan dayağı atıldı. 3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.

GÜVEN TİMLERİ KAVGAYI SONLANDIRDI

Kavga esnasında orada olan vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaşanan meydan kavgası vatandaşın kamerasına yansıdı.