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Taksim’de meydan dayağı! O anlar kemarada

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#Taksim#İstanbul #Beyoğlu
Taksim’de meydan dayağı O anlar kemarada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 12:17

İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Meydanı’nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, üç şahıs tarafından darp edildi. Kavga anları kameralara yansırken, güven timlerini müdahalesiyle kavga sonlandı.

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Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaklaşık üç hafta yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı. Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç şansa saldıran kişiye adeta meydan dayağı atıldı. 3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.

 

GÜVEN TİMLERİ KAVGAYI SONLANDIRDI

Kavga esnasında orada olan vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırılırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Yaşanan meydan kavgası vatandaşın kamerasına yansıdı.

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#Taksim#İstanbul#Beyoğlu