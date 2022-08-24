Taksim’de mekâna alınmayınca dehşet saçtı: Defalarca bıçakladı

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Beyoğlu Taksim’de önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir mekâna gelen K.M., mekânın önünde oturarak arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada sırtında çanta olan ve yüzü maskeli bir kişi hızla sokağın içerisine girerek mekâna doğru yürümeye başladı. Mekânın önüne gelen şahıs, masada oturan K.M.’ye doğru yaklaşarak bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan K.M., ayağa kalkarak kaçmaya çalışırken, sokakta bulunanlar ise olaya müdahale etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sokağın karışmasını fırsat bilen saldırgan, hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı K.M. ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, mekânın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

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SALDIRGANI GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi. Güven timlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde olduğu öğrenilen zanlı J.J. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA

Beyoğlu’nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, J.J.'nin bıçakla hızlı bir şekilde gelerek masada oturan K.M.’yi, defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.