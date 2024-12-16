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Taksim'de Masonlar Büyük Locası Derneği'nde yangın

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#Taksim#Beyoğlu#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 13:14

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim'de bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği'nin restoran bölümündeki mutfağında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfakta hasar meydana geldi.

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Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde bulunan Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, derneğin restoran bölümündeki mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında mutfakta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Taksimde Masonlar Büyük Locası Derneğinde yangın

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#Taksim#Beyoğlu#İstanbul

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