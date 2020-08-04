MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim'de kadınlar birbirine girdi, zor ayırdılar
GeriGündem Taksim'de kadınlar birbirine girdi, zor ayırdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Taksim'de kadınlar birbirine girdi, zor ayırdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Taksim'de yürürken birbirlerine laf attıkları iddia edilen iki kadın arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyen iki kadın iddiaya göre birbirlerine laf attı. Kadınlar bunun üzerine kalabalığın arasında küfürleşerek kavga etmeye başladı.

Bölgede bulunan 'Gece kartalları' olarak adlandırılan emniyet bekçileri kavga eden kadınları güçlükle ayırabildi. Kadınların kavgası yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Taksimde kadınlar birbirine girdi, zor ayırdılar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle