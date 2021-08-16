MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi
GeriGündem Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur ŞAHİN - İstanbul DHA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim'de kadına vuran zabıtanın görevine son verildi

Taksim Meydanı'ndan zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, seyyar satıcı bir kadına vuran zabıta görevlisi işten çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada "İBB, zabıta ekiplerinin 26 Temmuz'da Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdini feshetti. İBB iştiraki İSPER kadrosunda ve İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli personelin, iş kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılarak iş akdine son verildi" denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi