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Taksim'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı

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#İstanbul#Beyoğlu#Biber Gazı
Taksimde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 09:30

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na izinsiz yürüyemek isteyen eylemcilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Eylemciler polise biber gazı sıktı.

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İstanbul Valiliği'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.

Taksimde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı

Bu kapsamda saat 18.30 sıralarında Galata Kulesi'nden Taksim Tünel Meydanı'na çıkmak isteyenleri durduran polis, uyarıları dikkate almayarak yürüyüşe devam edenleri gözaltına aldı.

Taksimde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı

POLİSE BİBER GAZI SIKTILAR

Çevik Kuvvet polisi Karaköy'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyen bir başka gruba izin vermedi. Polis tarafından etrafı çevrilen gruptaki bazı eylemciler polise biber gazı sıkarak boya fırlattı. O anlar kameralara yansırken bazıları gözaltına alındı.

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Taksimde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı

Bu grubun ardından Karaköy Meydanı'nda toplanan başka grupta polis tarafından yapılan uyarılar sonrası dağıldı. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis midibüsleriyle emniyete götürüldü. 

Taksimde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı

Taksimde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen eylemciler polise biber gazı sıktı

 

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#İstanbul#Beyoğlu#Biber Gazı

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