Taksim’de ilk cuma

Taksim’deki su makseminin orijinal yapısına dokunulmadan hemen arkasına, 2 bin 429 metrekarelik bir arazi içine inşa edilen cami, İstiklal Caddesi girişindeki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ile komşu oldu. Aynı anda 960 kişinin ibadet edebileceği, 9 katlı caminin 30.3 metre olan yüksekliği ise çevresindeki kiliselerden yüksek olmaması için dikkatle hesaplandı. Ayrıca camide diğer semavi dinlerin mensupları için ibadet alanları da yapıldı.

Taksim’e cami fikri ilk kez 1968’de gündeme geldi. Ancak Danıştay 1983 yılında aldığı kararla projeyi rafa kaldırdı. Taksim’e cami 90’lı yıllarda siyasetin gündemine bir kez daha girdi. Onaylayanlar kadar karşı çıkanlar da vardı. Erdoğan İBB Başkanı olduğu dönemde Taksim Camisi fikrini sık sık dile getirmişti.

ÇAMLICA KULESİ DE AÇILIYOR

Deniz seviyesinden 587 metre, zeminden de 369 metrelik yüksekliğiyle İstanbul’daki en yüksek yapı unvanını elde eden Çamlıca Kulesi de bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

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