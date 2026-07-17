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Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

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#Taksim#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#GBT
Taksimde helikopter destekli Huzur İstanbul denetimi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 21:22

İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

KASKSIZ MOTOSİKLET KULLANAN SÜRÜCÜYE CEZA

Öte yandan denetimde durdurulan kasksız motosiklet süren sürücü ve yanındaki kişiye toplam 2 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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#Taksim#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#GBT

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