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Taksim'de hastane girişinde park kavgası

#Kavga#Hastane#Taksim
Taksimde hastane girişinde park kavgası

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil ambulans girişinde otomobiliyle bekleyen hasta yakını ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünün ambulans girişinde geçen salı günü otomobiliyle bekleyen hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile güvenlik görevlisi birbirine girdi. Güvenlik görevlilerinin ve sürücü yakınlarının da gelmesiyle kavga bir anda büyüdü.

Taksimde hastane girişinde park kavgası

Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan 13 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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#Kavga#Hastane#Taksim

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