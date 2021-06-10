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Gündem
Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Taksim'de hareketli dakikalar! Zabıtadan seyyar satıcıya coplu müdahale

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İstanbul Taksim'de parfüm satmak isteyen seyyar satıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Coplu müdahale üzerine çevik kuvvet polisi araya girerek tarafları ayırdı. Zabıtanın coplu müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, 6 Haziran'da öğle saatlerinde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişiye müdahale etti. Seyyar satıcı, zabıtaya karşı çıkarken görevlilerden biri tekme ve elindeki copla ona müdahale etti.

Diğer zabıta memurları da devreye girince çıkan arbedeye Taksim Meydanı'ndaki çevik kuvvet polisleri müdahale edip, tarafları ayırdı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.

Taksimde hareketli dakikalar Zabıtadan seyyar satıcıya coplu müdahale

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