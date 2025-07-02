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Taksim’de güvenlik önlemi

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#Taksim#Mizah Dergisi#Polis
Taksim’de güvenlik önlemi
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Yayınladığı karikatürle büyük tepki çeken haftalık mizah dergisinin İstiklal Caddesi’ndeki binasının taşlanmasının ardından Taksim, polis ablukasına alındı.

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Bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı, İstiklal Caddesi’ne sadece esnaf ve turistlerin girmesine izin verildi. Dergi binasına çıkan tüm yollar ve ara sokaklarda polis barikatları kuruldu. Çok sayıda Toma aracı ve çevik kuvvet polisi görev yaptı. Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerle kapatıldı. Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar olan bölümünde sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine izin verilmedi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Mizah dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hz. Muhammed’le ilgili yayımladığı karikatür büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen başlatılan soruşturma kapsamında ‘Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ iddiasıyla derginin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni T.A.’nın da arasında olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Müessese Müdürü A.Y., Yazı İşleri Müdürü Z.A., grafiker C.O. ve karikatürü çizen D.P. gözaltına alındı. İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni T.A. ile Yazı İşleri Müdürü A.Ö.’nün ise yurtdışında olduğu belirlendi.

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#Taksim#Mizah Dergisi#Polis

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