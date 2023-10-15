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Taksim’de gece kulüplerine baskın! Sahte içkiler ele geçirildi

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#Taksim#Beyoğlu#Polis
Taksim’de gece kulüplerine baskın Sahte içkiler ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 10:52

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim’de ünlü markaların şişelerine sahte içki doldurarak yüksek fiyatlara müşterilere sattığı iddia edilen gece kulüplerine ihbar üzerine polis ekiplerince baskın düzenlendi. Denetimlerde yaklaşık 50 litre sahte içki ele geçirildi.

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Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Taksim’deki bir çok gece kulübünde ünlü markaların şişelerine sahte içki doldurup yüksek fiyatlarla müşterilere sattığına dair ihbar aldı. Şikayetlerin çoğalması üzerine harekete geçen polis, onlarca gece kulübüne eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda alkol şişelerini kontrol eden polis ekipleri, kulüplerde yaklaşık 50 litre sahte içki ele geçirdi. Ayrıca doluma hazır çok sayıda boş şişe ve yapıştırılmaya hazır çok sayıda marka etiketi de bulundu.

ÜNLÜ MARKALARIN ŞİŞELERİNE SAHTE İÇKİ DOLDURDULAR

Öte yandan eğlence mekanlarında sahte içki satışı yapan 67 suç kayıtlı İbrahim E. (58), 25 adet suç kaydı olan Murat K. (50), 9 adet suç kaydı olan Ramazan Y. (38), 21 adet suç kaydı olan Abdulselam S. (50) ve 7 adet suç kaydı olan Burhanettin A. (47) gözaltına alındı. Ayrıca toplamda 129 adet suç kaydı olan şahıslardan Murat K. ve Abdulselam S.’nin aranmasının olduğu ortaya çıktı.

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Emniyette ifadeleri alınarak “kaçakçılık kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca 2 sigortasız işçi çalıştıran işletmelere ise idari para cezası uygulandı.

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#Taksim#Beyoğlu#Polis

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