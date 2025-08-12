×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'de gece kulübünde 'kıskançlık' dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#Gece Kulübü#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 11:14

İstanbul Taksim’de sevgilisiyle eğlenmek için gece kulübüne giden H.Ç., sevgilisinin yakınlık gösterdiği kadını kıskandı. H.Ç., elindeki bıçakla kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi yaraladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın tutuklandı. H.Ç.'nin ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi.

Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık gösterdi. Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

Taksimde gece kulübünde kıskançlık dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı

"KISKANDIĞIM İÇİN YAPTIM"

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen H.Ç.'nin ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

Taksimde gece kulübünde kıskançlık dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Hakkındaki adli işlemler tamamlanan H.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksimde gece kulübünde kıskançlık dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı

Gözden KaçmasınAcil Tıp Uzmanının şüpheli ölümü: Kolunda serum takılı halde bulunduAcil Tıp Uzmanının şüpheli ölümü: Kolunda serum takılı halde bulunduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFay ortada falcılığa gerek yokFay ortada falcılığa gerek yokHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#Gece Kulübü#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!