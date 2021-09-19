Taksim'de Gaziler Günü için tören düzenlendi

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İBB Başkan Vekili Hüseyin aksu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel ve çok sayıda gazi katıldı. Törende, Cumhuriyet Anıtına çelenkler konulduktan sonra saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, " 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündürö dedi.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.