Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Terör örgütü panikte Şimdi de bu talimatı verdilerTerör örgütü panikte! Şimdi de bu talimatı verdiler#Terör
Son dakika... Çinde yolcu gemisi battı: 8 kişi öldüSon dakika... Çin'de yolcu gemisi battı: 8 kişi öldü#Çin
Pınar Karşıyaka yeni sezona hazırPınar Karşıyaka yeni sezona hazır#Basketbol
Son Dakika: Süper Ligde Emre Belözoğlu sürprizi Takım galibiyet alamayınca...Son Dakika: Süper Lig'de Emre Belözoğlu sürprizi! Takım galibiyet alamayınca...#Emre Belözoğlu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklaması: Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğizSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika: ABDde koronavirüse yakalanan çocuk felç olduSon dakika: ABD'de koronavirüse yakalanan çocuk felç oldu!#Koronavirüs
Kovid-19un etkili olduğu dönemde PTTde 519 milyon işlem yapıldıKovid-19'un etkili olduğu dönemde PTT'de 519 milyon işlem yapıldı#PTT
8 ayda 11,9 milyon dolarlık çay ihracı8 ayda 11,9 milyon dolarlık çay ihracı#İhracat
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylülde evleniyorArda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylül'de evleniyor!#Arda Türkmen
HABERLERGündem Haberleri

Taksim'de Gaziler Günü için tören düzenlendi

#Gaziler Günü#Taksim#İstanbul
Taksimde Gaziler Günü için tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, "19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür" dedi.

Haberin Devamı

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İBB Başkan Vekili Hüseyin aksu, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gazi Ahmet Kendigel ve çok sayıda gazi katıldı. Törende, Cumhuriyet Anıtına çelenkler konulduktan sonra saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, " 19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gazi Günü bedeli canla, kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündürö dedi.

Konuşmanın ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziler Günü#Taksim#İstanbul