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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 15:42 |  Son Güncelleme:

Taksim'de drone destekli koronavirüs denetimi

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Taksim'de drone destekli koronavirüs denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 'drone' destekli koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nin dronu vatandaşların ilgisini çekti. Maskesini doğru şekilde takmayan kimi vatandaşlar drone uyarılarının ardından maskelerini düzelterek yollarına devam etti.

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