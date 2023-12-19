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Taksim'de dehşete düşüren olay: Anne sinir krizi geçirdi

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#İstanbul#Taksim#Beyoğlu
Taksimde dehşete düşüren olay: Anne sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 10:37

Taksim'de henüz bilinmeyen bir sebeple annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atladı. Metrelerce yüksekten düşen oğlunun yanına gelerek sinir krizi geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ağır yaralanan kişinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Olay, önceki hafta Pazar günü saat 02.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan K. (23) isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirdi.

Taksimde dehşete düşüren olay: Anne sinir krizi geçirdi

ANNESİ BAŞINDA FERYAT ETTİ

Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Taksimde dehşete düşüren olay: Anne sinir krizi geçirdi

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#İstanbul#Taksim#Beyoğlu

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