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Taksim’de dehşet anları... Bankta yatan genç yer vermeyince maket bıçağıyla saldırı

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Maket Bıçağı
Taksim’de dehşet anları... Bankta yatan genç yer vermeyince maket bıçağıyla saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 14:33

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir kişi, banka yatan gence kalkmadı diye maket bıçağıyla saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, yüzünden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir bankta uyuyan H. S.'nin çevresine 3 arkadaş geldi. Burada sohbet etmeye başlayan 3 kişi ardından banka oturmak istedi.

BANKTA YATAN KİŞİYİ YÜZÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Ancak sohbet sırasında şahıslardan biri oturmak için H.S.'ye banktan kalkmasını söyledi. Gencin kalkmaması üzerine şahıslardan biri onu maket bıçağıyla yüzünden yaralayarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.

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BEYOĞLU POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. İncelemelerin ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan şahıs, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Maket Bıçağı

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