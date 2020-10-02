MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim’de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar
GeriGündem Taksim’de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 19:02 | Son Güncelleme:

Taksim’de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim’de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar
Abone Olgoogle-news

Taksim’de şüpheli şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs Taksim girişinde güven timleri tarafından gözaltına alındı. Çarşaf giyen şüpheli şahsın erkek olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Taksim’e doğru 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı. Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı. Çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle