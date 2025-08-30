×
Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Taksimde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 10:13

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören yapıldı. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İstanbul Valiliğince düzenlenen törende, Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, askeri erkan, kaymakamlar, baro temsilcileri, dernek başkanları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

