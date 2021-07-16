Taksim'de 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı kutlaması

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20 Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. 20 Temmuz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenklerinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal ve Mücahit marşları okundu.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü, 20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskıları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katılarak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıbrıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük, Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıbrıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın 1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın, toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendirmek içindir" ifadelerini kullandı.

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