MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTaksim'de 1 Mayıs önlemleri
GeriGündem Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
Abone Olgoogle-news

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Taksim Meydanı'na demir bariyerler yerleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı ve çevresine demir bariyerler getirildi. Kamyonlardan indirilen bariyerler, Taksim ve çevresine toplu halde yerleştirildi. Bariyerlerin daha sonra Taksim ve Gezi Parkı çevresine dizileceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle