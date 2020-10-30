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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi

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Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
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İstanbul'da, trafik polislerince, şehir içi toplu taşıma yapılan araç ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimi yapıldı.

Taksim ve Dolmabahçede toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
Taksim Tarlabaşı ve Dolmabahçe'de gerçekleştirilen denetimlerde, otobüs ve taksilerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Polisin, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da incelediği denetimde genel bilgi toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi.

 

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