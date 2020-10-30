Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi

Taksim Tarlabaşı ve Dolmabahçe'de gerçekleştirilen denetimlerde, otobüs ve taksilerde maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Polisin, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını da incelediği denetimde genel bilgi toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştirildi.