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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası:1 kişi hayatını kaybetti

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Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası:1 kişi hayatını kaybetti
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Beyoğlu, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü motordan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Mecidiyeköy istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü 42 yaşındaki Taner Sel, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Sel orta refüje çarptı. Sel'in kullandığı motosiklet kendisinden 100 metre ileride durabildi. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Taner Sel hayatını kaybetti.

Taksim Tünelinde motosiklet kazası:1 kişi hayatını kaybetti

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