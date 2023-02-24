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Taksim saldırısının planlayıcısı Suriye'de etkisiz hale getirildi

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#Pkk#Pyd#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 10:52

Taksim saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil Menci'nin PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit eden MİT, Menci'yi Suriye'de etkisiz hale getirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi’nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci’yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAMIŞLI'DA ÖRGÜT TARAFINDAN KORUNUYORDU

MİT, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

Taksim saldırısının planlayıcısı Suriyede etkisiz hale getirildi



ÖZEL EKİPLE NOKTA OPERASYON

MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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#Pkk#Pyd#Suriye

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