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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Taksim Meydanı'ndaki dezenfekte çalışmaları görüntülendi

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Taksim Meydanı'ndaki dezenfekte çalışmaları görüntülendi
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KORANAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı'nda dezenfekte çalışması yapıldı. Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay ve tramvay durağını dezenfekte edildi.

Koranavirüs Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da öğlen saatlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları havadan da görüntülendi.

 

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