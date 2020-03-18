Taksim Meydanı'ndaki dezenfekte çalışmaları görüntülendi

Koranavirüs Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Taksim Meydanı'nda da öğlen saatlerinde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı, nostaljik tramvay, nostaljik tramvay durağı dezenfekte edildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları havadan da görüntülendi.